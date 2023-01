ATP Auckland - Richard Gasquet remporte son premier titre depuis 2018

Tombeur de David Goffin en quarts de finale, Gasquet, 36 ans, décroche le 16e titre de sa carrière sur le circuit ATP, le premier depuis 2018 et sa victoire à Rosmalen. Il disputait en Nouvelle-Zélande sa 33e finale. Norrie jouait lui la 12e finale de sa carrière à Auckland et a manqué une occasion de mettre la main sur son 5e titre après Los Cabos et Indian Wells en 2021 et Lyon et Delray Beach en 2022. (Belga)