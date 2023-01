Invasion de l'Ukraine - Londres va livrer un escadron de tanks à l'Ukraine

Quatre tanks de l'armée britannique, Challenger 2, vont être acheminés vers l'Europe de l'Est immédiatement, et huit autres devraient suivre rapidement. Selon The Sun, une source gouvernementale affirme que le Premier ministre va informer le président ukrainien Volodymyr Zelensky à ce sujet dans la journée samedi. Une source à Downing Street a aussi indiqué que le Premier ministre avait été clair sur le fait que le Royaume-Uni doit respecter ses engagements envers l'Ukraine, "et cela inclut de faire en sorte que le pays dispose de l'équipement crucial pour se défendre et changer la donne sur le champ de bataille". Cette livraison par Londres ferait du Royaume-Uni la première puissance occidentale à fournir des tanks de combat à l'Ukraine. Plus tôt cette semaine, des autorités occidentales ont mis en garde que l'Ukraine ne serait pas en mesure de reprendre des territoires conquis par la Russie sans un renforcement de la puissance de combat, notamment via des tanks et des blindés. Il y a cependant des inquiétudes au sein de l'OTAN, que la livraison de tanks soit perçu par Moscou comme une escalade du conflit. (Belga)