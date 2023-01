Jupiler Pro League - Ostende attire l'attaquant croate Ivan Durdov

(Belga) Le KV Ostende a annoncé samedi l'arrivée de l'attaquant croate Ivan Durdov, 22 ans, en provenance du club slovène de Domzale, où il a trouvé le chemin des filets à 7 reprises et donné trois passes décisives en 17 rencontres cette saison. Il a signé un contrat de trois ans et demi, jusqu'en juin 2026 avec une option pour une saison de plus, avec les Kustboys.