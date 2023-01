WTA Hobart - Kirsten Flipkens : "Nous avons été très constantes et agressives dans les moments-clés"

"C'est super de commencer l'année comme j'ai terminé la précédente, c'est-à-dire par un titre", a-t-elle souri. "Les conditions étaient évidemment différentes. On rejoue en plein air. Il faisait chaud. Ce n'était pas si évident, car il y a toujours beaucoup de vent ici, mais je pense que nous pouvons être satisfaites de la qualité du tennis que nous avons produite. Laura a rencontré quelques difficultés sur son service, mais nous avons trouvé les solutions, comme à 5-4 au deuxième set. Nous avons été très constantes et agressives dans les moments-clés. Et puis, remporter un titre sans perdre un set, c'est toujours beau avant d'entamer un tournoi du Grand Chelem." Il s'agit du septième titre en double de Kirsten Flipkens, qui ne joue plus en simple depuis Wimbledon l'été dernier, et de son deuxième en compagnie de Laura Siegemund après celui remporté en octobre à Cluj-Napoca en Roumanie. "Nous sommes deux bonnes joueuses de double et nous sommes compatibles sur le terrain", a-t-elle ajouté. "Ce n'est que notre troisième tournoi ensemble et nous avons déjà deux titres, ainsi qu'une demi-finale dans un WTA 500. Nos personnalités sont très différentes en dehors du court, nous sommes un peu le yin et le yang, mais sur le terrain, le courant passe bien. Et c'est le plus important. J'espère que nous serons têtes de série à l'Open d'Australie, mais je pense que nous pouvons aborder ce tournoi avec optimisme." (Belga)