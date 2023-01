Championnats de Belgique de cyclocross - Michael Vanthourenhout: "Deux maillots en une saison, c'est incroyable".

"Je place ce titre très haut. Normalement, un titre européen a plus de valeur, mais je place celui-ci au même niveau. Parce que finalement, seul Lars van der Haar n'était pas là", déclare Vanthourenhout, qui a enlevé son premier maillot tricolore. C'est merveilleux. Je gagne deux maillots en une saison. J'attendais ce titre avec impatience, mais que cela arrive, c'est encore une autre affaire", ajoute le Brugeois, deux fois médaille de bronze du National en 2019 et 2021. Wout van Aert était le grand absent du rendez-vous waeslandien. Le Campinois, tenant du titre, est parti en stage avec son équipe pour préparer la saison sur route. "Les absents ont toujours tort", avance Vanthourenhout. "Nous avons une opportunité unique ici. Je décroche le titre et j'en suis très fier, surtout après ce duel passionnant face à Laurens Sweeck. Nous étions à égalité. J'ai dû aller puiser loin mais je m'empare du maillot tricolore, c'est incroyable". Laurens Sweeck ne cachait pas sa frustration après la course, prétendant avoir été gêné par l'encadrement de Vanthourenhout au poste matériel. "Je n'en ai entendu parler pour la première fois que dans le studio de Sporza. Je ne suis absolument pas au courant de ce qu'il s'est passé. Cela s'est passé dans mon dos. C'était chaotique au poste matériel, comme souvent. Si quelque chose s'est mal passé, ce n'était certainement pas intentionnel. Je suis sûr que personne ne l'a fait exprès". (Belga)