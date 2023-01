Championnats de Belgique de cyclocross - Trois grands candidats à la succession de Wout van Aert à Lokeren

(Belga) En l'absence du tenant du titre, et sans conteste meilleur cyclocrossman du pays, Wout van Aert, en stage de préparation pour la saison sur route avec sa formation Jumbo-Visma en Espagne, la course pour le maillot noir-jaune-rouge de champion de Belgique de cyclocross, dimanche à Lokeren, s'annonce ouverte. Trois candidats se dégagent malgré tout: le champion d'Europe Michael Vanthourenhout et son équipier chez Pauwels Sauces-Bingoal Eli Iserbyt et Laurens Sweeck (Crelan Fristads).