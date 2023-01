Coupe du monde de hockey - L'Inde contrainte au partage face à l'Angleterre, l'Espagne se relance

Le match entre Indiens et Anglais, vainqueurs lors de la 1re journée, aura été aussi serré que l'écart au classement FIH entre les deux nations, respectivement 5e et 6e nation mondiale. Les Anglais ont hérité de plusieurs occasions nettes en première mi-temps, avec notamment sept pc, mais ils ne sont pas parvenus à faire trembler les filets indiens. La deuxième mi-temps a été à l'avantage des locaux mais le gardien anglais Oliver Payne a tout arrêté avant d'être méritoirement désigné Homme du match. Plus tôt dans la journée, l'Espagne (FIH 8) a fait le job en s'imposant 5-1 contre le pays de Galles (FIH 15) grâce aux doublés de Marc Reyne et Marc Miralles ainsi qu'un but d'Alvaro Iglesias. Menés 5-0 après leur défaite inaugurale sur le même score contre l'Angleterre, les Gallois ont sauvé l'honneur en fin de match via James Carson. Au classement, l'Angleterre et l'Inde partagent la tête avec 4 points mais la 'Bharat Army' aura l'avantage d'affronter les Gallois lors de la 3e journée, ce qui pourrait lui permettre de terminer à la première place du groupe et dès lors se qualifier directement pour les quarts de finale. Anglais et Espagnols, qui s'affronteront aussi jeudi au Kalinga Stadium de Bhubaneswar, devraient se disputer les deuxième et troisième places. Si la Belgique remporte le groupe B, elle pourrait défier le 2e de ce groupe D en quarts de finale, qui devra d'abord écarter le 3e du groupe C en barrages. (Belga)