Jupiler Pro League - Le Danois Anders Dreyer premier transfert entrant de l'hiver au RSC Anderlecht

Formé à Esbjerg, Dreyer a évolué ensuite à l'étranger à Brighton, St. Mirren, Heerenveen et au Rubin Kazan. Avant de partir pour la Russie en août 2021, il a posé ses valises au FC Midtjylland et où il est revenu après le début de la guerre en Ukraine. Au total, il a joué 110 rencontres avec la formation danoise alignant 35 buts et 29 passes décisives. Le petit ailier (1m74) compte 2 caps avec le Danemark, en qualifications du Mondial 2022 qui remontent en novembre 2021. "C'était une occasion unique de faire venir un joueur tel que Anders. C'est un vrai joueur d'équipe, il est décisif et possède de nombreuses qualités individuelles. Il est travailleur et intelligent, il est également bon sans le ballon. Il est jeune, mais il a déjà beaucoup d'expérience au compteur", s'est réjoui son compatriote et désormais premier responsable sportif du RSCA, le CEO Sports, Jesper Fredberg. "Et surtout, ses qualités correspondent parfaitement au style de jeu que nous mettons actuellement en place au club. Nous avons aussi appris à le connaître comme quelqu'un qui a une bonne mentalité, ce qui est aussi important à nos yeux." (Belga)