Le Vlaams Belang dit être de bon sens et défendre le Flamand moyen

(Belga) Le Vlaams Belang a prétendu dimanche, lors d'une réception de nouvel an à Londerzeel (Brabant flamand), être le parti du "bon sens" contre "les petits jeux politiques", et celui du Flamand moyen contre les formations politiques "pleines de Flamands connus et d'influenceurs qui fréquentent davantage les studios TV que le Parlement, comme (le président de Vooruit) Conner Rousseau."