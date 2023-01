Mondial de handball - La victoire contre la Tunisie, "un match référence" pour Yérime Sylla et les Red Wolves

À la question de savoir quel a été le moment clé de la rencontre, il n'en a pas vraiment retenu un mais avoue que les joueurs ont réussi à faire bouger l'adversaire et ouvrir les ailes pour permettre aux ailiers finisseurs de terminer le travail. Le coach a aussi mis en avant la performance de Raphaël Kötters élu aussi par l'IHF comme homme du match. "Il s'agit du match de référence dont nous avions besoin" a souligné le coach. L'intention de Yérime Sylla est de jouer le jeu à fond face au Bahreïn lors de la dernière journée pour engranger un maximum de points en vue du tour principal. "Tout est possible, l'Égypte a battu la Croatie et nous n'avons perdu que d'un seul goal face à eux. Si nous passons au second tour où la Croatie, l'Égypte, le Maroc et les États-Unis sont nos potentiels adversaires." Après cette victoire historique les joueurs belges ont reçu la bénédiction du coach pour fêter de façon modérée la victoire car dès lundi matin il faut, après une séance de récupération, se focaliser sur la rencontre de mardi contre les Bahreïnis à 18h00 à la Malmö Arena. Rien n'est encore définitif dans le Groupe H, ni la Tunisie ni le Bahreïn ne sont mathématiquement éliminés, la Belgique est maîtresse de son avenir dans ce Mondial mais cela passe par un résultat positif face au Bahreïn. (Belga)