Mondial de handball - Les Red Wolves battent la Tunisie pour leur tout premier succès en championnat du monde

En première mi-temps les équipes ont fait jeu égal, la Belgique prenant la première fois l'avantage 5-4 par Arber Qerimi à la 10e. Le chassé-croisé durera jusqu'à la 21e quand la Tunisie a pris deux buts d'avance mais les Belges n'ont pas renoncé et sont revenus au score à la dernière minute de la première mi-temps par Raphael Kotters 16-16. Mieux encore, Tom Robyns a permis aux Red Wolves de rejoindre les vestiaires avec l'avantage minimal grâce au but marqué dans les toutes dernières secondes (17-16). En début de seconde période, les Red Wolves ont rapidement pris deux buts d'avance et le scénario de la première mi-temps a repris de plus belle jusqu'à la 44e minute quand la Tunisie a rejoint la Belgique au score. L'exclusion de Ghassen Toumi à la 53e a permis aux Wolves de repasser immédiatement devant dans une fin de match cruciale. La tension est montée d'un cran lorsqu'un tir de Boughamni trouve le montant et que sur l'attaque belge qui a suivi Serge Spooren a donné deux buts d'avance aux Belges (31-29). La Tunisie a manqué encore un jet des 7m dans la dernière minute et a offert ainsi à la Belgique une toute première victoire dans un tournoi majeur. Cerise sur le gâteau pour la Belgique, Raphaël Kotters a été élu MVP de la rencontre. Mission accomplie pour la Belgique qui fait un pas important vers le Tour Principal qui débutera jeudi. Dernière rencontre pour les Red Wolves ce mardi 17 face au Bahreïn (Belga)