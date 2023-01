Nouvelles précipitations attendues en Californie, déjà inondée

Une importante vague de pluie - et de neige en montagne - a balayé samedi de nombreuses zones de l'État le plus peuplé des États-Unis, dont les sols sont déjà saturés d'eau. Une nouvelle "rivière atmosphérique", c'est-à-dire une bande étroite dans l'atmosphère transportant d'énormes quantités d'humidité depuis les tropiques, est attendue lundi, jour férié aux États-Unis, apportant "de nouvelles vagues de précipitation extrêmes", prévient le Service météorologique national (NWS). Des lignes électriques ont été touchées, tandis que des champs et des routes se trouvaient noyés. Le NWS s'attend à des "inondations désastreuses" dans la basse vallée de la rivière Salinas, une importante région agricole au sud de la baie de San Francisco. "Ce n'est pas fini", a averti lors d'une conférence de presse le gouverneur de Californie Gavin Newsom, faisant valoir que même si la pluie diminuait en intensité, les sols étaient gorgés d'eau et les risques d'inndation restaient donc importants. Conscient de la lassitude des Californiens après déjà plusieurs semaines de trombes d'eau, il a dit: "Je nous conjure, nous tous, de maintenir notre vigilance et notre bon sens pendant les 24 à 48 heures qui viennent". Gavin Newsom s'est dit persuadé que le président Joe Biden signerait bientôt une déclaration de catastrophe majeure. (Belga)