Open d'Australie - Laurent Lokoli: "Goffin est Top 50 depuis des années, je m'attends à une énorme bataille"

"Huit ans après, c'est un parcours atypique", a-t-il confié aux médias français. "Je suis très heureux d'être de retour dans le grand tableau à l'Open d'Australie. Je suis content d'avoir surfé sur la vague commencée à Nouméa. Je suis arrivé avec beaucoup de confiance et de l'envie. Les qualificationss de Grand Chelem sont très difficiles. Il y a beaucoup de très bons joueurs et j'ai réussi à m'en sortir. J'ai eu des années très dures moralement et physiquement. Je ne voyais pas le bout du tunnel. Je me suis accroché à mon rêve, celui de faire partie des meilleurs du monde. Je suis revenu pas à pas. Des personnes te diront toujours que tu es fini, mais j'ai réussi à ne pas les écouter." En 2015, Lokoli s'était incliné en quatre sets au premier tour à Melbourne face à l'Autrichien Andreas Haider-Maurer, 79e mondial. Cette fois, c'est David Goffin qu'il retrouvera de l'autre côté du filet. "Un nouveau tournoi démarre", a-t-il poursuivi. "Depuis que je suis arrivé à Nouméa, je n'ai pas arrêté, mais le corps suit. Cela signifie que la préparation a été bonne. Je vais affronter David Goffin. C'est un très bon joueur. Il est Top 50 depuis des années, je m'attends à une énorme bataille. Jouer les meilleurs, les vainqueurs de Grand Chelem, les Top 10, c'est ce qui m'anime. Je ferai tout pour être prêt pour ce match et je vais tout donner." (Belga)