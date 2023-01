Un ancien ministre mexicain jugé à New York pour trafic de drogues

Genaro Garcia Luna, ministre de la Sécurité publique dans le gouvernement du président mexicain Felipe Calderon (2006-2012), avait été arrêté le 9 décembre 2019 à Dallas, au Texas, accusé d'avoir accepté des pots-de-vin pour protéger le cartel de Sinaloa et d'être impliqué dans un trafic d'au moins 53 tonnes de cocaïne vers les États-Unis. L'homme de 54 ans est le plus haut responsable mexicain à être traduit en justice par les parquets fédéraux de New York, en guerre contre les cartels de drogues d'Amérique centrale et du sud qui profitent la complicité de ministres locaux pour inonder le marché des États-Unis. L'ancien chef du cartel mexicain Sinaloa, Joaquin "El Chapo" Guzman, a été condamné à la prison à vie en 2019 par le tribunal fédéral de Brooklyn. Son comparse, le Colombien Dairo Antonio Usuga, alias "Otoniel", attend son procès dans la même juridiction new-yorkaise, tandis que l'ancien président du Honduras Juan Orlando Hernandez a démenti toutes les accusations de trafic de drogues portées contre lui par les procureurs de Manhattan. En octobre 2020, M. Garcia Luna a plaidé non coupable de cinq chefs d'accusation devant la justice américaine. Il encourt une peine minimale de 10 ans de prison pouvant aller jusqu'à la perpétuité. (Belga)