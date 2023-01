Le Roi et la Reine assisteront aux funérailles, en Grèce, de l'ancien roi Constantin

Dans la cathédrale de l'Annonciation d'Athènes (ou métropolitaine), les rois et reines de Belgique, d'Espagne, de Suède, du Danemark, des Pays-Bas, le prince Albert II de Monaco, le prince héritier norvégien et le Grand-duc de Luxembourg rendront un dernier hommage à l'ancien souverain grec. La famille royale britannique sera représentée par la princesse Anne, sœur de Charles III, tous deux cousins de Constantin II, avait indiqué vendredi Buckingham Palace. L'ancienne reine d'Espagne, Sophie, sœur de Constantin, et son époux Juan Carlos seront également présents dans la capitale grecque. Aux premières heures du jour, des centaines de personnes ont fait la queue sur le parvis de la cathédrale pour venir se recueillir devant le cercueil du défunt, recouvert pour l'occasion d'une grande pièce de tissu aux couleurs nationales, le bleu et le blanc. Le cercueil sera exposé jusqu'à 10h00 locales (09h00 HB) dans une chapelle proche de la cathédrale pour cet hommage, alors que les rues alentour ont été interdites à la circulation, promettant des embouteillages dans le centre-ville de la capitale grecque. Au total, 187 invités doivent participer aux funérailles. (Belga)