Salon de l'auto - Extinction Rebellion détourne des publicités pour protester contre Toyota et BMW

Outre Bruxelles, où neuf larges panneaux publicitaires ont été recouverts et 70 affiches d'abribus remplacées, l'action a également pris place à Berlin, Londres ou encore Paris. En créant de fausses affiches publicitaires qu'ils ont apposé à la place des vraies, les militants ont voulu démontrer leur mécontentement envers les deux marques automobiles qui "se consacrent encore largement à la production de véhicules à combustion, malgré d'ambitieuses campagnes de marketing promouvant leurs véhicules électriques". D'après les activistes, BMW et Toyota ont fait partie du top 20 des entreprises les plus impliquées en 2022 dans le lobbying pro-énergies fossiles, faisant d'elles les premières firmes automobiles de ce classement. "En 2021, les véhicules à émissions zéro de Toyota ne représentaient que 0,2% de leurs ventes totales, soit la plus faible proportion parmi les dix plus grands constructeurs automobiles", ont-ils ajouté. Cet acte de protestation à l'échelle européenne a été coordonné pour se tenir en même temps que le Salon de l'Auto de Bruxelles (14-22 janvier), lors duquel les deux constructeurs sont présents. Il s'inscrit également dans un contexte où de nombreux gouvernements ont interdit (ou y réfléchissent) la publicité des biens et services nocifs pour l'écosystème. "En Belgique, Ecolo-Groen propose une législation semblable, à laquelle nous donnons tout notre soutien. Nous demandons aux gouvernements de réguler la publicité pour les produits nocifs pour l'environnement, et d'interdire la publicité mensongère des entreprises polluantes", ponctue le message des activistes. (Belga)