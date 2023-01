Walibi, qui sera ouvert à la Noël 2023, recherche 600 saisonniers et étudiants

Pour recruter le personnel nécessaire à faire fonctionner l'installation, Walibi organisera un événement virtuel - les 25 janvier et 1er février - lors duquel les candidats intéressés, qui ont jusqu'au 12 février pour postuler, et responsables du parc pourront se rencontrer. Les profils recherchés vont des pilotes d'attractions, aux chefs d'équipe en restauration, en passant par des agents de propreté, des réceptionnistes, des maîtres-nageurs, des collaborateurs en animation et de nombreux autres postes. Une expérience dans le tourisme ou dans un autre parc d'attractions n'est pas un prérequis, précise le parc d'attractions. Tout saisonnier bénéficiera en effet d'une formation gratuite et certificative sur les métiers d'accueil du tourisme et du loisir, organisée en collaboration avec le Forem. Le premier des deux jours de cet événement virtuel affiche déjà complet, avec plus de 1 000 inscriptions pour le 25 janvier. Il est par contre toujours possible de s'inscrire à la session du 1er février via le site www.walibi.be. (Belga)