Mondiaux de hockey sur glace U20 Division II (B) - La Belgique renverse l'Islande 5-3

Au classement après deux journées, la Serbie est première (6 pts) devant la Chine (5), la Belgique (4), Taïwan (3), l'Islande (0) et le Mexique (0). Les joueurs de Gil Paelinck et Sami Lipsonen, battus 3-4 en prolongation par la Chine lundi, seront encore opposés au Mexique jeudi (17h30), Taïwan vendredi (17h30) et la Serbie dimanche (15h30) dans les autres rencontres de cette poule. Le vainqueur de ce round-robin remplacera la Roumanie, relégué, dans le groupe A de la division II l'an prochain. Le dernier sera relégué en division III et remplacé par le champion de la DIII dont le titre attribué le 2 février. (Belga)