Open d'Australie - David Goffin déclare forfait

"Malheureusement, je dois me retirer de l'Open d'Australie. J'ai été malade toute la nuit et je ne peux pas concourir et monter sur le court aujourd'hui. Il me reste à récupérer et à préparer le prochain événement. Rendez-vous l'année prochaine @australianopen", a écrit le Liégeois, 53e mondial, sur Instagram. Laurent Lokoli affrontera finalement l'Américain Michael Mmoh (ATP 109) à la place de David Goffin. Ce dernier reste sur deux éliminations au premier tour à Melbourne, où son meilleur résultat est un quart de finale atteint en 2017. (Belga)