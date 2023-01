Open d'Australie: Maryna Zanevska éliminée au premier tour par Veronika Kudermetova

Zanevska avait réussi le break dans le 2e set pour mener 4-2, mais Kudermetova a rétabli l'égalité à 4 partout pour filer ensuite vers le gain du 2e set au jeu décisif 7-6 (7/3) en 1h37 minutes. Maryna Zanevska, 29 ans, participait pour la quatrième fois à la levée australienne du Grand Chelem. Plus tôt dans la journée, côté féminin, Ysaline Bonaventure avait aussi été sortie d'entrée. La Stavelotaine, 90e mondiale, s'est inclinée 6-2, 6-1 face à la Russe Ekaterina Alexandrova, 18e mondiale et 19e tête de série du tournoi, en moins d'une heure (53 minutes). Elise Mertens, la numéro 1 belge, poursuit elle son parcours. La 32e mondiale et 26e tête de série, s'est imposée en trois sets 3-6, 7-6 (7/3), 6-1 face à l'Espagnole Gabrine Muguruza (WTA 73), ancienne N.1 mondiale qui avait atteint la finale en 2020 à Melbourne. La rencontre a duré deux heures et 33 minutes. Elise Mertens affrontera au 2e tour soit la Monténégrine Danka Kovinic (WTA 55) soit l'Américaine Lauren Davis (WTA 57), qui a remporté le tournoi de Hobart la semaine dernière. Chez les messieurs, il n'y a déjà plus de Belges en lice en simple. Zizou Bergs (ATP 130), s'est incliné en quatre sets 6-4, 1-6, 6-4, 6-1, face au Serbe Laslo Djere, 70e mondial. David Goffin, malade, a lui déclaré forfait. "Malheureusement, je dois me retirer de l'Open d'Australie. J'ai été malade toute la nuit et je ne peux pas concourir et monter sur le court aujourd'hui", a écrit le Liégeois, 53e mondial, sur Instagram. (Belga)