Tour Down Under: Alberto Bettiol, le premier surpris de sa victoire dans le prologue

"Je suis très heureux et je me sens très chanceux en même temps", a commenté l'Italien, 29 ans, au micro des organisateurs. "Je savais que je pouvais faire un bon temps, mais pas pour gagner. Il y a tellement d'autres coureurs, meilleurs, des spécialistes du prologue, aussi court comme celui-ci. Le temps m'a aidé et j'apprécie vraiment tous les efforts fournis par mon équipe pour me fournir le meilleur matériel le meilleur soutien. Je n'avais plus qu'à pédaler à fond pendant six kilomètres. La tactique c'est que j'avais demandé à mon directeur sportif de partir en premier pour avoir le temps après de conseiller Mikel (Honoré) et Sean (Quinn) sur les virages. Mais ils ont chuté et à la fin, c'est moi qui gagne. Je suis surpris. Il fallait bien prendre les virages et avoir de la chance. Pour le moment, je savoure ce maillot parce que j'aime bien cette course, mais ce n'est que le prologue la course démarre vraiment demain." (Belga)