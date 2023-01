Une nouvelle espèce de lézard découverte au Pérou

"Le parc national d'Otishi révèle une nouvelle espèce de lézard pour la science", a déclaré l'institution dans un communiqué. La nouvelle espèce, baptisée "Proctoporus titans", a été découverte dans la Puna andine, un haut et vaste plateau situé à une altitude de 3.241 mètres. Ce lézard se caractérise par une couleur gris foncé et une queue plus longue que son corps. Il possède des écailles dorsales et préfrontales striées. Le parc national Otishi est une zone protégée dans la région de Cusco et Junín qui comprend 305.973 hectares de forêts d'altitude. (Belga)