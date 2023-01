Berlin propose son aide dans l'enquête sur le crash d'un hélicoptère en Ukraine

Le crash est "une nouvelle terrible", a-t-elle aussi déclaré dans un communiqué, se disant très "attristée" par la mort de son homologue et de ses collaborateurs, et par le fait que des enfants aient également péri. Cela montre "de nouveau l'immense tribut que l'Ukraine paie dans cette guerre", a estimé de son côté le chancelier Olaf Scholz sur son compte Twitter. "Nos pensées en cette triste journée vont aux proches des victimes et aux blessés" ainsi qu'au chef de l'État Volodymyr Zelensky "qui a perdu aujourd'hui son ministre de l'Intérieur", a-t-il ajouté. Le président ukrainien avait qualifié de "terrible tragédie" le crash de l'hélicoptère, qui se rendait sur la ligne de front en pleine guerre avec la Russie. L'accident a eu lieu à Brovary, une ville qui touche la banlieue Est de Kiev. M. Zelensky a annoncé avoir demandé une enquête à la police nationale sur les circonstances du drame. (Belga)