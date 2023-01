Cardiologie: un hôpital belge teste une nouvelle technique pour traiter la coronaropathie

Cette technique permettant de traiter les lésions calcifiées complexes des artères coronaires qui alimentent le cœur en sang et en oxygène, a été utilisée pour la première fois en Belgique en décembre 2022 sur deux patients. La coronaropathie, qui est la forme la plus courante de maladie du cœur, survient lorsque les artères coronaires du cœur se rétrécissent ou sont obstruées. Ces rétrécissements sont dus à une accumulation de graisse et parfois de calcium, précise le Dr Pierre-Hugues Leboutte, cardiologue à l'hôpital de la Citadelle. L'opération a été couronnée de succès, s'est-il félicité. "Le principe se rapproche de la fraise rotationnelle, mais le mouvement est orbital, comme une corde à sauter. Plus elle va tourner vite, plus elle s'écartera de son axe et le calcium est donc attaqué graduellement", expose le spécialiste. "L'intervention est plus rapide, peut être utilisée dans des vaisseaux plus larges et s'accompagne de moins de complications", poursuit-il avant de préciser qu'"on parle bien de lésions complexes pour lesquelles les autres techniques classiques sont insuffisantes". Cette technique permettant de traiter la coronaropathie, maladie cardiovasculaire la plus fréquente en Europe, a été validée le 1er décembre 2022 par les autorités compétentes belges. Une nouvelle intervention est prévue fin janvier. D'autres équipes ont manifesté leur intérêt d'assister aux prochaines opérations afin de mieux appréhender les avantages de l'athérectomie orbitale coronaire, a annoncé l'hôpital. (Belga)