Challenger Pro League - Alessandro Albanese rejoint Virton en prêt

Le médian de 23 ans a pris part à 11 rencontres de championnat et une de coupe avec le KVO depuis le début de la saison. Il était arrivé à Ostende en janvier 2022, après avoir évolué un an et demi à Waasland-Beveren. Durant sa formation, Albanese a joué au sein des équipes de jeunes du Standard, de Porto, d'Hoffenheim et de Francfort. Virton est lanterne rouge de la Challenger Pro League avec 11 points. (Belga)