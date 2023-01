David Goffin sera la tête de série N.1 du premier BW Open

"Le Liégeois qui n'avait aucune opportunité de jouer un tournoi ATP avant le match de la Belgique en Coupe Davis en Corée du Sud les 4 et 5 février a demandé la dernière invitation pour le tournoi Challenger 125 de Louvain-la-Neuve qui se déroulera la semaine prochaine (23 au 29 janvier) sur le site du Blocry. Les organisateurs de l'événement ont bien évidemment accepté la demande du Liégeois qui sera la tête d'affiche de la première édition de l'épreuve. La présence du numéro un belge dans le Brabant wallon sera bénéfique pour le tournoi mais aussi pour notre compatriote qui est à la recherche de points et de confiance en ce début de saison", peut-on lire sur le site de l'épreuve brabançonne wallonne. Le tournoi joué sur surface dure est doté de 145.000 euros et attribue 125 points ATP. (Belga)