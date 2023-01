Le VDAB fera l'objet d'un audit externe

La Flandre fait face à une pénurie sur le marché de l'emploi. Bon nombre de secteurs sont en mal de recruter du personnel. La Région ne cherche plus seulement de la main d'oeuvre auprès des demandeurs d'emploi -un vivier quasi épuisé au nord du pays-, elle se tourne aussi vers les non actifs. Le VDAB recense 183.000 personnes inscrites comme demandeuses d'emploi alors que le nombre de non actifs qui ne sont pas inscrits au VDAB tourne autour des 800.000. "J'attends du VDAB qu'il puisse atteindre un groupe cible pour lequel il n'a pas d'expérience. Pour cela, il faut se demander s'il dispose des moyens adéquats", a souligné le ministre. L'audit externe étudiera les missions principales, les processus ainsi que la structure et la culture qui seront nécessaires pour permettre au VDAB de jouer son rôle dans le marché de l'emploi du futur. Le ministre exercera la présidence du comité d'enquête, le conseil d'administration y sera associé de près. Le patron du VDAB, Wim Adriaens, s'est dit prêt à coopérer à cette tâche. "Nous nous préparons déjà maintenant au marché de l'emploi du futur, et non seulement pour les demandeurs d'emploi mais aussi pour tous ceux qui sont au travail et ceux qui veulent travailler. S'il ressort de cette étude que des adaptations sont nécessaires, nous y serons ouverts", a-t-il dit. (Belga)