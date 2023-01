Premier des 13 rendez-vous de la saison, le Monte-Carlo dans des conditions hivernales

2022 a sacré le plus jeune champion du monde de l'histoire avec le Finlandais Kalle Rovanpëra (Toyota), 21 ans, devant l'Estonien Ott Tänak qui a quitté Hyundai pour Ford. Troisième, Thierry Neuville (Hyundai), toujours avec Martijn Wydaeghe, remettra une fois encore son coeur à l'ouvrage. Ils seront cette fois deux pilotes Belges au départ avec Grégoire Munster en WRC2 pour une saison complète, avec Louis Louka (Ford Fiesta MKII) drafté par M-Sport sans compter le retour de Nicolas Gilsoul, l'ancien guide de Neuville, copilote cette fois du Français Pierre-Louis Loubet (Ford). Après le départ jeudi soir au Casino de Monaco, le Rallye affrontera le Col de Turini et les massifs des Alpes Maritimes au fil de 18 spéciales cumulant 325,02 km avant l'arrivée dimanche. La Bollène-Vésubie/Col de Turini (15,12 km) et La Cabanette/Le Col de Castillon (24,90 km) seront ainsi disputées de nuit pour 40,02 km d'action. Vendredi sont au programme deux boucles de trois spéciales et 105,34 km chronométrés avec Roure/Roubion/Beuil (18,33 km), Puget-Théniers/Saint-Antonin (19,79 km) et Briançonnet/Entrevaux (14,55 km). Samedi, 111,78 km sont au menu dans les Alpes-de-Haute-Provence. Le Fugeret/Thorame-Haute (16,80 km), Malijai/Puimichel (17,31 km) et Ubraye/Entrevaux (21,78 km) seront négociées à deux reprises. Dimanche marquera le retour des pilotes dans les Alpes-Maritimes. Luceram/Lantosque (18,82 km) sera suivi d'un nouveau passage dans La Bollène-Vésubie/Col de Turini, que les équipages auront déjà parcouru jeudi soir. Les deux spéciales seront répétées par la suite, la seconde servira de Power Stage en clôture. Les quatre secteurs chronométrés totaliseront 67,88 kilomètres. Après dix-huit spéciales cumulant 325,02 km (Belga)