Tour Down Under: "Cela fait plaisir de gagner tôt dans l'année" se réjouit Phil Bauhaus

(Belga) Phil Bauhaus a remporté la première étape en ligne du Tour Down Under cycliste (WorldTour), mercredi en Australie. L'Allemand a lancé son sprint de loin à Tanunda et a surpris les autres spécialistes. "Dans le critérium de samedi, j'ai attendu trop longtemps", a-t-il déclaré après coup à propos de la Schwalbe Classic où il a terminé 4e, la victoire revenant à Caleb Ewan. "Donc aujourd'hui, je voulais commencer mon sprint tôt. Avec succès. Cela fait plaisir de gagner tôt dans l'année".