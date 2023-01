Tueurs du Brabant: Robert Beijer arrêté en Thaïlande

Des enquêteurs, la juge d'instruction et un magistrat fédéral sont sur place. Les autorités thaïlandaises ont découvert lors de cette perquisition que cet ancien criminel était en séjour irrégulier et l'ont dès lors arrêté. Le nom de Robert Beijer est revenu régulièrement dans l'affaire des Tueurs du Brabant. Suspecté, il n'a jamais été inculpé et a toujours nié sa participation à ces tueries, rappelle la RTBF. En 1995, celui qui fut également gendarme avait été condamné à 14 ans de prison pour le meurtre d'un diamantaire anversois. (Belga)