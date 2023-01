Arménie: au moins 15 soldats morts dans l'incendie d'une caserne

"Selon des informations préliminaires, 15 militaires ont été tués en raison d'un incendie qui s'est déclaré dans une compagnie d'ingénieurs et de tireurs d'élite", a indiqué le ministère dans un communiqué. "L'état de trois militaires est jugé grave", a-t-il ajouté. Selon le ministère, l'incendie s'est déclaré jeudi vers 01h30 (22h30 HB mercredi) dans le village d'Azat, dans la région de Gegharkunik (est). La cause du sinistre n'a pas encore été établie. En août dernier, plus d'une dizaine de personnes avaient été tuées lors d'une explosion et de l'incendie qui avait suivi sur un marché très fréquenté de la capitale arménienne, Erevan. L'Arménie, pays du Caucase d'environ trois millions d'habitants, se remet encore de sa lourde défaite dans la guerre de 2020 contre l'Azerbaïdjan voisin et de la crise politique qui avait suivi. Malgré la fin des combats à grande échelle, des tensions persistent entre les rivaux ex-soviétiques au sujet de leurs frontières (Belga)