Conflit israélo-palestinien - Deux Palestiniens tués dans un raid israélien à Jénine

Les deux morts sont Jawad Farid Bawaqna, "tué d'une balle dans la poitrine", et Adham Mohammed Bassem Jabarine, touché par une balle "dans le haut de l'abdomen, écrit le ministère. Selon des chaînes Telegram liées aux groupes armés palestiniens de la ville, Jabarine, âgé de 28 ans, était un combattant d'une brigade locale, et Bawaqna avait 57 ans. Interrogée par l'AFP, l'armée israélienne, qui mène des raids nocturnes quasi-quotidiens depuis le début de l'année en Cisjordanie, en particulier dans les secteurs de Jénine et Naplouse, plus au sud, a indiqué ne pas avoir de commentaire à faire à ce stade. Ces nouveaux morts à Jénine portent à 17 le nombre de Palestiniens, civils ou membres de groupes armés, tués depuis le début de l'année dans des violences avec des forces ou des civils israéliens en Cisjordanie, territoire palestinien occupé par Israël depuis 1967. (Belga)