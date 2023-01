Mexique: un enfant tue par balle un autre enfant de son âge

L'agresseur a tiré sur la victime avec un pistolet qu'il est allé chercher au domicile familial dans une zone de l'état du Veracruz (sud-est). Les deux enfants avaient joué sur une console vidéo louée dans un commerce de quartier de la commune de la Perla. "Je ne demande qu'une chose, que l'on m'aide pour que justice soit rendue, parce que mon fils est mort par la faute des parents de cet enfant qui a tué mon enfant", a déclaré la mère de la victime lors de l'enterrement mardi, citée par le quotidien Reforma. Les parents de l'agresseur sont responsables parce qu'ils ont laissé traîner "un pistolet sur la table", a-t-elle ajouté. L'agresseur et sa famille ont fui. Il est "triste" qu'un enfant puisse avoir accès à une arme, a commenté le gouverneur de l'état du Veracruz, Cuitlahuac Garcia, estimant qu'il y avait "sans doute des responsabilités" à établir. Des experts cités par les médias mexicains estiment que le petit agresseur est également victime de la violence dans certaines régions d'un pays qui a enregistré 30.968 homicides en 2022 (en baisse de 7,1% en un an). Le Veracruz est l'un des états les plus pauvres du Mexique, et l'un des plus violents. (Belga)