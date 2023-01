Mondial de handball - Battue par l'Egypte, la Belgique ne disputera pas les quarts de finale

Troisième du groupe H à l'issue du premier tour avec une victoire et deux défaites, les Red Wolves ont été versés, en compagnie du Bahreïn et du Danemark, dans le groupe IV du Tour principal avec les trois qualifiés du groupe G: l'Egypte, la Croatie et les Etats-Unis. Les points acquis face aux adversaires qualifiés du Tour Préliminaire sont conservés au Tour principal. En conséquence, la Belgique, comme les Etats-Unis, battus 27-32 par le Bahreïn plus tôt dans la journée, restent bloqués à 0 et peuvent faire une croix sur la qualification en quarts de finale. L'Egypre prend la tête du groupe avec 6 points. Le Danemark et le Bahreïn suivent avec 4, devant la Croatie (2). Danois et Croates s'affronteront en soirée. Les deux premiers de chacun des quatre groupes avancent en quarts de finale. Les Belges, qui disputent le Mondial pour la première fois de leur histoire, joueront samedi contre la Croatie et lundi contre les Etats-Unis. (Belga)