Open d'Australie - Alison Van Uytvanck avance en double

(Belga) Alison Van Uytvanck (WTA 183 en double) et sa partenaire ukrainienne Anhelina Kalinina (WTA 340 en double) se sont qualifiées pour le deuxième tour du double à l'Open d'Australie de tennis, premier tournoi du Grand Chelem, jeudi, à Melbourne. La paire belgo-ukrainienne a battu en deux sets 7-6 (7/4), 6-3, la Slovène Tamara Zidansek (WTA 47 en double) et la Japonaise Eri Hozumi (WTA 46 en double) au terme de 1 heure et 18 minutes de jeu.