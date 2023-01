GB: Rishi Sunak reçoit une amende pour ne pas avoir porté sa ceinture de sécurité

Dans cette vidéo publiée sur son compte Instagram, mais qui a depuis été retirée, le chef du gouvernement conservateur évoque avec entrain sa politique de rééquilibrage territorial, assis à l'arrière d'une voiture sans porter sa ceinture de sécurité, lors d'un déplacement dans le Lancashire, dans le nord de l'Angleterre. Rapidement, les critiques se sont multipliées sur les réseaux sociaux et Rishi Sunak a reconnu jeudi soir "une erreur de jugement". La police du Lancashire a annoncé la sanction dans un tweet vendredi: "Après la diffusion d'une vidéo sur les réseaux sociaux montrant un individu ne portant pas sa ceinture de sécurité alors qu'il était passager d'une voiture en mouvement dans le Lancashire, nous avons aujourd'hui émis une offre conditionnelle de pénalité fixe à un homme de 42 ans de Londres". Le Premier ministre "reconnaît pleinement qu'il s'agissait d'une erreur et a présenté ses excuses. Il va bien sûr se conformer à l'amende fixée", n'a pas tardé à réagir un porte-parole de Downing Street. Selon la BBC, la contravention pour le non-port de la ceinture de sécurité en tant que passager d'une voiture s'élève à 100 livres sterling (114,2 euros) et peut monter jusqu'à 500 livres sterling (571 euros) si l'affaire est portée devant le tribunal. Ce n'est pas la première fois que Rishi Sunak reçoit une amende. Quand il était ministre des Finances de Boris Johnson, il avait reçu une amende dans le scandale dit du "Partygate", pour avoir été présent lors d'un rassemblement pour l'anniversaire du Premier ministre, en violation des règles antiCovid. (Belga)