Hausse du prix du train pour Brussels Airport

Le supplément Diabolo (officiellement Supplement Brussels Airport) existe depuis 2009 à la suite du projet Diabolo, la liaison ferroviaire souterraine entre la gare de l'aéroport et la ligne Schaerbeek-Malines. Il sert à indemniser Northern Diabolo, le partenaire privé du projet. Selon le porte-parole d'Infrabel Thomas Baeken, il s'agit de la deuxième augmentation du supplément (hors indexations). La première remonte à 2014. "L'augmentation a été demandée par la SA Northern Diabolo et accordée par l'État car elle remplit les conditions contractuelles", explique le porte-parole. A l'occasion d'une réponse à une question parlementaire, le ministre de la Mobilité Georges Gilkinet a récemment indiqué que, en vertu de la loi Diabolo de 2007, Northern Diabolo a le droit de demander une augmentation de la redevance en cas de baisse significative du nombre de passagers. Les députés Frank Troosters (Vlaams Belang) et Maria Vindevoghel (PVDA-PTB) ont déploré un manque de transparence et plaidé pour une révision du contrat avec le partenaire privé. (Belga)