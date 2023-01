Intempéries - Le Centre de crise wallon recommande de ne pas prendre la route dans les régions enneigées

Des averses de neige étaient toujours en cours en début de soirée et elles devraient tomber jusqu'à 21h00 en province de Liège. Elles donneront encore une couche de plusieurs centimètres, surtout sur les hauteurs du pays. Les précipitations hivernales se dirigent vers le sud et quitteront la Wallonie vers 22h00. Cette nuit, les températures négatives pourront rendre les routes glissantes à la suite de ces précipitations, avertit le Centre régional de crise dans un communiqué. Peu avant 20h00, beaucoup de bouchons étaient observés et des poids lourds étaient en cours de déblocage dans la province de Liège. Aucun gros accident n'a été relevé. Tous les automobilistes sont invités à adapter leur vitesse, éviter toute manœuvre brutale, garder une distance de sécurité suffisante avec le véhicule qui précède, prévoir les équipements nécessaires (pneus neige), bien vérifier l'état de leur véhicule, ne pas dépasser les épandeuses... (Belga)