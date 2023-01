Kimberley Zimmermann éliminée au premier tour en double mixte de l'Open d'Australie

Kimberley Zimmermann (WTA 39 en double) et Tim Pütz (ATP 18 en double), 35 ans, ont été battus en deux manches - 7-5, 6-3 en 66 minutes de jeu - par les Australiens Lizette Cabrera (WTA 225 en double) et John-Patrick Smith (ATP 78 en double). Kimberley Zimmermann, 27 ans, est toujours en lice en double dames, où elle disputera le deuxième tour avec l'Ukrainienne Nadiia Kichenok face à une paire japonaise formée par Shuko Aoyama et Ena Shibahara. (Belga)