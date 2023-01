Kirsten Flipkens s'incline aussi au 1er tour du double mixte

Kirsten Flipkens (WTA 30 en double) et Edouard Roger-Vasselin (ATP 32 en double) ont été battus par l'Américaine Taylor Townsend (WTA 22 en double) et le Britannique Jamie Murray (ATP 35) sur la marque de 6-2, 3-6 et 10/7 au super jeu décisif. La partie a duré 1 heure et 12 minutes. Plus tôt dans la journée, Kirsten Flipkens avait été éliminée au premier tour du double dames aux côtés de l'Allemande Laura Siegemund. Kirsten Flipkens (WTA 30 en double) et Laura Siegemund (WTA 24 en double), victorieuses à Hobart en préparation, ont été battues en effet au premier tour par les Russes Anastasia Potapova (WTA 41 en double) et Yana Sizikova (WTA 49 en double): 7-6 (7/2), 6-4, Kirsten Flipkens, 37 ans, avait atteint les quarts de finale du double dames l'an passé à Melbourne, son meilleur résultat en 12 participations. Associée elle à l'Allemand Tim Pütze, (ATP 18 en double), 35 ans, Kimberley Zimmermann (WTA 39 en double) a été éliminée également d'entrée en double mixte. Le duo belgo-allemand a été battu en deux manches - 7-5, 6-3 en 66 minutes de jeu - par la paire australienne formée de Lizette Cabrera (WTA 225 en double) et John-Patrick Smith (ATP 78 en double). Kimberley Zimmermann, 27 ans, est toujours en lice par contre en double dames, où elle disputera le deuxième tour avec l'Ukrainienne Nadiia Kichenok face à une paire japonaise formée par Shuko Aoyama et Ena Shibahara. (Belga)