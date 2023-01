La rencontre Eupen-Genk prévue vendredi soir est reportée à cause de la neige

"En raison de chutes de neige continues jusqu'à 21h, le match entre la KAS Eupen et le KRC Genk n'aura pas lieu. Une nouvelle date sera fixée dès que possible", a écrit la Pro League sur Twitter. Plus tôt vendredi, la Pro League avait déjà annoncé le report de la rencontre de Challenger Pro League entre Jong Genk, les U23 genkois, et le SL16 FC, les U23 du Standard. (Belga)