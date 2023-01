Les Etats-Unis désignent le groupe Wagner comme une organisation criminelle internationale

"Wagner est une organisation criminelle qui commet de vastes atrocités et abus de droits humains", a déclaré à la presse le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby, en soulignant que le groupe de mercenaires avait quelque "50.000" personnes déployées en Ukraine, principalement des prisonniers condamnés en Russie. "Nous continuons de considérer que le groupe Wagner dispose actuellement de quelque 50.000 personnes déployées en Ukraine dont 10.000 mercenaires et 40.000 prisonniers" à tel point que cela suscite les "réserves" du ministère russe de la Défense sur ses "méthodes de recrutement", a-t-il dit. Le responsable a annoncé que Washington prendrait d'autres sanctions contre le groupe Wagner dans la foulée de la désignation vendredi du groupe comme organisation criminelle. Il a également fait part d'images satellites montrant des trains russes à destination de la Corée du Nord pour s'y fournir en équipements pour le groupe Wagner. Le groupe paramilitaire est dirigé par Evguéni Prigojine et est très actif dans la bataille acharnée pour la prise de Bakhmout dans l'est de l'Ukraine. (Belga)