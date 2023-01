Open d'Australie - Elise Mertens rejoint le 2e tour en double

Désormais associée à l'Australienne Storm Hunter (WTA 12 en double), la Limbourgeoise était opposée à son ancienne partenaire la Russe Veronika Kudermetova (WTA 3 en double) avec qui elle avait atteint les demi-finales dans cet Australian Open l'an dernier. La Russe jouait avec sa compatriote Ludmila Samsonova (WTA 199 en double). La paire belgo-australienne s'est imposée en trois sets 2-6, 7-6 (8/6), 6-1 au terme de 2 heures et 4 minutes de jeu. Au 2e tour (seizièmes de finale), Mertens et Hunter rencontreront la Hongroise Timea Babos (WTA 81 en double) et la Française Kristina Maldenovic (WTA 15 en double). Elise Mertens, 27 ans, a remporté l'épreuve en 2021 en compagnie d'Aryna Sabalenka. La Bélarusse, 5e mondiale en simple, sera l'adversaire de la N.1 belge en seizièmes de finale du simple. Mertens (WTA 32 en simple, tête de série N.26) est toujours engagée en simple, où elle défiera la Bélarusse Aryna Sabalenka, 5e joueuse mondiale, au troisième tour. (Belga)