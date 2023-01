Présentation Intermarché-Circus-Wanty - Rui Costa et Lilian Calmejane, deux transferts importants chez Intermarché-Circus-Wanty

"Je suis très heureux de démarrer un nouveau chapitre avec Intermarché-Circus-Wanty", a indiqué Rui Costa. "J'aurai un rôle important auprès de nos jeunes talents, ce qui me motive beaucoup. Je me suis fixé plusieurs objectifs, comme les classiques ardennaises, notamment." Pour Lilian Calmejane, le transfert vers l'équipe belge du WorldTour était "un choix logique". "J'entretenais de bonnes relations avec l'équipe de Jean-François Bourlart depuis plusieurs années. J'ai 30 ans, l'environnement dans lequel j'évolue est important pour moi car j'ai la conviction que pour pédaler fort, il faut être heureux. L'équipe place une totale confiance en moi, et j'ai la conviction de pouvoir récompenser cette confiance en retrouvant le chemin de la victoire et mon meilleur niveau." (Belga)