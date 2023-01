Sebastien Ogier en tête à mi-journée vendredi, Thierry Neuville revient à la 2e place

A l'issue de la première boucle de trois spéciales vendredi, le pilote germanophone était à 32.7 secondes du Français Sebastien Ogier (Toyota Yaris) autoritaire leader depuis le départ et après cinq des 18 spéciales au programme jusqu'au dimanche. "Ce n'est pas très amusant, les pneus sont vraiment à la limite et ils ont commencé à surchauffer après 2km dans la spéciale. J'essaie juste de suivre et la route et gérer les points de freinage", a commenté malgré tout Thierry Neuville après l'ES5. Le Gallois Elfyn Evans, victime d'une crevaison, a reculé au classement et est désormais en 5e position à 54.7 du Français, derrière aussi le Finlandais Kalle Rovanpera (Toyota Yaris), tenant du titre, 3e à 34.5 et l'Estonien Ott Tanak (Ford Puma), 4e à 40.2 d'Ogier. Victime d'un problème de direction assistée dans l'ES5, Pierre-Louis Loubet (Ford Puma) a perdu plus d'une minute 30. Le pilote français a comme copilote Nicolas Gilsoul. Le Hutois effectue son retour en WRC après avoir longtemps guidé Thierry Neuville en championnat du monde. Le duo pointe en 9e position à 2:31 d'Ogier. La même boucle de trois spéciales est au programme vendredi après-midi avec Roure/Roubion/Beuil (18,33 km), Puget-Théniers/Saint-Antonin (19,79 km) et Briançonnet/Entrevaux (14,55 km). (Belga)