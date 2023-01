Tom Boon élu Homme du match: "Une bonne prestation de notre part"

L'attaquant du Léopold, qui survole le championnat de Belgique, n'avait pas encore marqué en Inde. "Je suis content car j'ai eu les mêmes occasions lors des deux premiers matchs mais je n'étais pas parvenu à les concrétiser. Aujourd'hui (vendredi, ndlr), ça s'est bien mis", a-t-il souri. Si la Belgique s'est imposée 7-1, elle a vu le Japon revenir à 4-1 à l'entame du dernier quart-temps. "On voulait tellement bien faire offensivement qu'on a parfois oublié d'avoir une bonne structure défensive", a-t-il observé, insistant sur le fait que cela avait pourtant été répété en avant-match. "Dans l'ensemble, on marque sept buts et on a eu beaucoup d'occasions. On aurait signé à deux mains pour une victoire avec six buts d'écart." (Belga)