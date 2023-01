Vincent Kriechmayr s'adjuge la première descente de Kitzbühel

Pour sa 15 victoire en Coupe du monde, la 8e dans une descente, l'Autrichien a devancé le surprenant italien Florian Schieder, 2e 23/100es avec le dossard 43, loin parmi les engagés au départ et le Suisse Niels Hintermann 3e à 31/100es. Le Suisse Marco Odermatt (54e) et le Norvégien Aleksander Aamodt Kilde (16e) ont connu quelques frayeurs durant leur descente, alors que le Norvégien Henrik Roea a été victime d'une lourde chute. Au classement particulier de la descente, Kriechmayr, déjà vainqueur de sa 3e descente depuis le début de saison, se rapproche, avec 419 points, de Kilde (520 unités). Odermatt reste leader au classement général de la Coupe du monde avec 1.186 points et devance Kilde, 2e avec 846 points. Une deuxième descente est au programme samedi dans la station autrichienne qui verra la dernière course du Suisse Beat Feuz (35 ans), 28e vendredi, alors qu'un slalom sera disputé dimanche. (Belga)