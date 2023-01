Challenger Pro League - Première victoire en quatre mois pour Virton, vainqueur 3-4 à Dender

Sur penalty, Zakaria Atteri a rapidement donné l'avance aux visités mais les Gaumais ont renversé la situation en trois minutes par Pierre Bourdin (37e, 1-1) et Marc Doué (40e, 1-2). Il y avait du spectacle puisqu'Alexandre De Bruyn a égalisé, à nouveau sur penalty (42e, 2-2). La seconde période a été plus difficile pour Dender, qui s'est retrouvé à dix suite à l'expulsion d'Olivier Myny (53e).L'Excelsior en a profité pour reprendre à nouveau les devants par Hakim Abdallah (60e, 2-3). Sur penalty, l'attaquant malgache a jeté les bases du succès des Luxembourgeois (69e, 2-4), qui n'ont pas complétement géré la fin de rencontre et ont permis à Lennard Hens de réduire l'écart (88e, 3-4). Plus tôt dans la journée, le RWDM s'est hissé en tête du classement imposé 2-1 contre Deinze. Un doublé de Mickaël Biron (4e, 78e) a permis aux Bruxellois de totaliser 37 points, deux de plus que Beveren et le Beerschot, qui s'affrontent dimanche à 16h00. Deinze, qui a réduit l'écart par Bafodé Dansoko (90e+4, 2-1) occupe la 8e position (24 points). Dimanche à 20h00, les U23 d'Anderlecht (26points, 7e) reçoivent le Lierse (29 points, 5e). (Belga)