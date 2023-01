Handball: les Red Wolves se sont entraînés samedi matin avant leur match contre la Croatie

La séance s'est déroulée dans une ambiance décontractée. Après une dizaine de jours sur place le groupe se porte bien d'après le staff médical. Le groupe est heureux de pouvoir à nouveau compter sur Yannick Glorieux qui après un test PCR négatif au covid effectué la veille a pu sortir de l'isolement et réintégrer l'équipe pour le match contre la Croatie. Les Croates ont du eux récupérer de leur débauche d'efforts consentis face au Danemark (32-32) qui affrontera de son côté les Etats-Unis à 20h30 samedi. Le troisième et dernier match des Red Wolves dans le Groupe IV aura lieu lundi (15h30) face aux États-Unis. L'Egypte trône en tête avec 6 points devant le Danemark. Le Bahreïn suit avec 4 unités. La Croatie (3 points) conserve des chances de qualification. La Belgique et les Etats-Unis (0) sont par contre déjà éliminés. Les points acquis face aux adversaires qualifiés du Tour préliminaire ont été conservés pour ce Tour principal. Les deux premiers de chacun des quatre groupes avancent en quarts de finale. Les Belges disputent un Mondial pour la première fois de leur histoire. (Belga)