Les Belges à l'étranger - Mauvaise opération pour Everton et Onana, battus à West Ham

Malgré la présence sur le terrain d'Amadou Onana pendant toute la rencontre, les Toffees ont subi une 11e défaite cette saison en championnat après un doublé de Jarrod Bowen en première période (34e, 42e). Au classement, Everton est donc 19e avec 15 points tandis que West Ham, 15e avec 18 points, sort de la zone rouge. Southampton, avec Roméo Lavia pendant 61 minutes, reste lui 20e et lanterne rouge, aussi avec 15 points, suite à sa défaite 0-1 face à Aston Villa. Leander Dendoncker est monté à la 88e minute pour les Villans, 11es avec 28 points, qui ont profité d'un but d'Ollie Watkins pour s'imposer (77e). Leicester a lui manqué une occasion de se donner de l'air en partageant face à Brighton. Après l'ouverture du score de l'ancien Unioniste Kaoru Mitoma (27e), les Foxes ont inversé la tendance avec des buts de Mark Albrighton (39e), qui venait de remplacer Dennis Praet blessé (35e), et Harvey Barnes (63e). En fin de match, Evan Ferguson a arraché un point pour les Seagulls (88e). Youri Tielemans, Timothy Castagne et Wout Faes ont eux joué toute la rencontre pour Leicester qui se classe 14e avec 18 points. Brighton est lui 6e avec 31 points. Nottingham Forest, pour sa part, a arraché un point sur le terrain de Bournemouth (1-1). Jaidon Anthony a donné l'avantage aux Cherries (28e) mais Sam Surridge a permis à Forest de repartir avec un point (83e). Orel Mangala a joué 60 minutes pour Nottingham, 13e avec 21 points. Bournemouth, 18e avec 17 points, fait du surplace. (Belga)